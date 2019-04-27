Лодка Фёдора Конюхова попала на видео с борта самолёта

Увидеть россиянина удалось не сразу из-за низкой облачности и моросящего дождя.

Пилоты военного самолёта Чили сняли на видео российского путешественника Фёдора Конюхова. Кадры того, как он совершает одиночный морской переход на вёсельной лодке "Акрос", разместил на YouTube его сын и руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

Как сообщается, пилоты воздушного судна встретили россиянина в 460 милях от мыса Горн во время полёта в рамках патрулирования района Южного океана. Увидеть Конюхова удалось не сразу из-за низкой облачности и моросящего дождя.

— Пилоты вызвали меня по рации на 16-м канале. Мы поговорили несколько минут, — рассказал путешественник.

С момента старта экспедиции чилийские пилоты стали первыми, кто встретил Конюхова.

Ранее Конюхов рассказал, как пережил шторм в океане. По его словам, неделя выдалась непростая и океан его "сильно потрепал", так как он подобрался к проливу Дрейка, где последние дни "через лодку проходил шторм за штормом".