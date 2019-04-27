Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения

Речь идёт о длительных свиданиях с близкими родственниками и прогулках, уточнил его адвокат.

Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим. Об этом рассказал адвокат бывшего майора Павел Лапшов.

— Евсюков может быть переведён в несколько облегчённые условия, например, с более длительными прогулками, с более длительными свиданиями, и то, насколько я помню, их положено два в год, — сказал юрист в интервью РИА "Новости".

Напомним, что 27 апреля 2009 года экс-начальник ОВД "Царицыно" Денис Евсюков в нетрезвом состоянии открыл стрельбу в московском супермаркете.

Его признали виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство 22 человек. Преступника приговорили к пожизненному сроку без права на УДО до отбытия 25 лет.