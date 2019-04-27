Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения

Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим. Об этом рассказал адвокат бывшего майора Павел Лапшов.
— Евсюков может быть переведён в несколько облегчённые условия, например, с более длительными прогулками, с более длительными свиданиями, и то, насколько я помню, их положено два в год, — сказал юрист в интервью РИА "Новости".
Напомним, что 27 апреля 2009 года экс-начальник ОВД "Царицыно" Денис Евсюков в нетрезвом состоянии открыл стрельбу в московском супермаркете.
Его признали виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство 22 человек. Преступника приговорили к пожизненному сроку без права на УДО до отбытия 25 лет.
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