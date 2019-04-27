Более сотни американских священников заподозрены в домогательствах к детям

В Нью-Йоркской архиепархии считают, что они могли приставать к несовершеннолетним и хранить у себя детскую порнографию.

Римско-католическая архиепархия Нью-Йорка опубликовала на своём сайте имена более 120 священнослужителей, которые подозреваются в сексуальных домогательствах несовершеннолетних, а также в хранении детской порнографии. Против епископов, священников, диаконов поданы претензии в Независимую программу примирения и компенсации. Однако вина этих людей ещё не доказана.

В списке имена только тех священнослужителей, кто относится к архиепархии. В нём нет священников, входящих в ордена или религиозные институты. Причём подозреваемые либо уже лишены сана, либо отстранены от службы. Некоторые скончались.

В конце марта стало известно о 400 священниках штата Иллинойс, которые, вероятно, домогались несовершеннолетних. Доклад с именами опубликован юридической фирмой Jeff Anderson & Associates.

А в Ватикане подозревают в домогательствах несовершеннолетних кардинала. За это его уже сняли с должности. Лайф также сообщал о том ,что в Волгограде 48-летнего священника обвиняют в развращении 12-летней девочки.