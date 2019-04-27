Байден обогнал Трампа в президентском рейтинге

За политика на предстоящих выборах собираются проголосовать 43% американцев, в то время как за действующего главу Белого дома — 37%.

Бывшего вице-президента США Джо Байдена, который объявил о планах побороться за главный государственный пост в стране в 2020 году, готовы поддержать на предстоящих выборах больше граждан, чем действующего американского лидера. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованного в газете The Hill.

Так, о готовности отдать свой голос за Байдена заявили 43% респондентов, в то время как за Дональда Трампа — 37%. Ещё 15% опрошенных американцев не определились с выбором, а 5% намерены проголосовать за другого кандидата.

Опрос проводился компанией HarrisX 25–26 апреля. В нём приняли участие около одной тысячи граждан США.

Отметим, что сам Дональд Трамп в штыки воспринял намерение Байдена идти в президенты США. Хозяин Овального кабинета назвал будущего противника "человеком с низким IQ".