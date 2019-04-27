Илон Маск пообещал не раскрывать в "Твиттере" секреты Tesla

Теперь бизнесмену нельзя публиковать в своём микроблоге даже прогнозы на развитие компании.

Основатель компании Tesla Илон Маск и Комиссия по ценным бумагам и биржам США договорились, что Маск больше не будет разглашать важные сведения о работе компании без письменного разрешения, сообщает Wired. Ранее своими твитами бизнесмен мог значительно влиять на стоимость акций Tesla.

Запрет коснулся распространения информации о финансовом состоянии компании, будущих сделках, объёмах производства, операциях с акциями, а также о планах по выпуску продукции.

Конфликт Маска с ведомством начался в прошлом году, а последнее разбирательство Комиссии по ценным бумагами с основателем Tesla прошло в феврале. Тогда чиновники обвинили Маска в неуважении к решению суда, после того как он опубликовал ряд записей о планах Tesla на 2019 год.

Из-за поведения в "Твиттере" Маск уже становился фигурантом дел Минюста США. А его споры с Комиссией по ценным бумагам приводили к падению цены на акции Tesla.