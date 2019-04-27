Лазарев рассказал, что в первую очередь сделает при победе на Евровидении

Артист признаёт, что думать об этом пока рано, и будет очень счастлив, если просто хорошо выступит.

Российский певец Сергей Лазарев, который будет представлять нашу страну на Евровидении-2019, рассказал, что в случае победы на песенном конкурсе в первую очередь позвонит сыну.

В интервью, размещённом на официальном YouTube-канале конкурса, он отметил, что думать о победе рано, но будет очень счастлив, если просто хорошо выступит.

— Давайте сначала выиграем, — сказал Лазарев.

По его словам, самое лучшее в участии в конкурсе — поддержка со стороны публики. Артист также признался, что из всех песен, с которыми Россию представляли на Евровидении, ему больше всего понравилась композиция A Million Voices Полины Гагариной.

Ранее артист заявил, что передумал брать с собой на конкурс своего сына Никиту. Он объяснил, что ему будет спокойнее, если ребёнок останется в Москве и будет следить за отцом по телевизору.

Песенный конкурс пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Сергей Лазарев выступит под номером 13 во втором полуфинале Евровидения.