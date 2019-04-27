В Мировом океане выросли скорость ветра и высота волн

Учёные вычислили эти показатели с помощью альтиметров, радиометров, скаттерометров и спутников.

Исследователи из Австралии и Индонезии заявили, что скорость ветра и высота волн в Мировом океане с 1985 года выросли. Свои наблюдения они описали в статье в журнале Science.

Так, особый рост показателей был заметен в Южном океане. Там высота волн увеличилась на 5%, а скорость ветра — на 7%. Кроме того, учёные зафиксировали изменения и в южных частях Тихого и Атлантического океанов, а также на севере Атлантики. В этих местах скорость ветра увеличилась на одну секунду, а высота волн — на 1–2 сантиметра.

Учёные вычислили эти показатели с помощью альтиметров, радиометров, скаттерометров и спутников.

Ранее учёные назвали причину крупнейшей катастрофы в истории Земли.