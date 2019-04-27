Прямая трансляция: Путин подводит итоги визита в Китай

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Прямая трансляция: Путин подводит итоги визита в Китай

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Президент РФ Владимир Путин рассказывает журналистам об итогах своего визита в Китай на Международный форум "Один пояс — один путь".

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