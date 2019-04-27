Составлен топ-10 регионов — лидеров по продажам новых автомобилей

На первом месте по объёму продаж находится Москва с показателем в 45 400 легковушек.

Аналитики составили рейтинг российских регионов, которые лидируют по продажам новых легковых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года. Согласно данным агентства "Автостат", за этот период в стране было куплено 323 тысячи машин.

Неизменным лидером по объёму продаж остаётся Москва с показателем в 45 400 авто. Второе место занимает Подмосковье, на долю которого пришлось 29 900 проданных легковушек. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где было реализовано 21 700 новых авто.

Четвёртое и пятое места достались Татарстану (14 тысяч машин) и Краснодарскому краю (13 тысяч) соответственно. В десятку лидеров также попали Башкирия (10 921), Свердловская (9966), Самарская (9516), Ростовская (8178) и Челябинская (8154) области.

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