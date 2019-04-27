Путин назвал Китай стратегическим партнёром

Глава государства отметил, что у РФ с КНР самый большой объём товарооборота — 108 миллиардов.

Китай является для России стратегическим партнёром. Об этом, выступая на пресс-конференции по итогам визита на форум "Один пояс — один путь", заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляцию ведёт Лайф.

Глава государства отметил, что Китай имеет грандиозные и мощные планы развития.

— Китай — наш стратегический партнёр. Это очевидно по всем параметрам. Самый большой объём товарооборота у нас с Китаем. 108 миллиардов. У нас хорошие перспективы развития, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что двухдневный визит в Пекин был насыщенным.