Путин назвал Китай стратегическим партнёром

Читайте также

Путин назвал Китай стратегическим партнёром

217

Владимир Путин. Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Глава государства отметил, что у РФ с КНР самый большой объём товарооборота — 108 миллиардов.

Китай является для России стратегическим партнёром. Об этом, выступая на пресс-конференции по итогам визита на форум "Один пояс — один путь", заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляцию ведёт Лайф.

Глава государства отметил, что Китай имеет грандиозные и мощные планы развития.

Китай — наш стратегический партнёр. Это очевидно по всем параметрам. Самый большой объём товарооборота у нас с Китаем. 108 миллиардов. У нас хорошие перспективы развития, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что двухдневный визит в Пекин был насыщенным.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×