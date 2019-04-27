Путин: Никто не хочет торговых войн

В ограничениях заинтересованы только их инициаторы, уверен глава российского государства.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не хочет торговых войн, поскольку абсолютное большинство стран убеждено в их отрицательном влиянии на мировую экономику. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай на международный форум "Один пояс — один путь".

— Никто не хочет никаких ограничений, никто не хочет никаких торговых войн, кроме, наверное, тех, кто инициирует эти процессы. Во всяком случае подавляющее большинство — почти 100% убеждены в том, что все эти ограничения и войны идут во вред мировой экономике и её развитию, — подчеркнул глава российского государства.

Напомним, Владимир Путин в ходе двухдневного визита в Пекин принял участие в форуме "Один пояс — один путь". На нём главы почти сотни государств, а также представители крупнейших международных корпораций обсуждали вопросы экономического сотрудничества и создания новых торгово-транспортных коридоров из Азии в Европу.