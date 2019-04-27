Японскому принцу в школе подбросили ножи

В Японии это расценивается как скрытая угроза или выражение ненависти. Во время инцидента мальчика в школе не было.

В Японии неизвестный мужчина пробрался в школу, где учится принц Хисахито — единственный внук императора Акихито и императрицы Митико. Преступник переоделся в костюм рабочего и оставил на парте принца два ножа. Как сообщает агентство Киодо, полиция уже разыскивает злоумышленника.

Принца в школе не было. Япония отдыхает 10 дней по случаю предстоящего отречения от престола императора Акихито. Оно случится 30 апреля. 1 мая пройдёт церемония восхождения на трон его сына — Нарухито, который приходится дядей принцу Хисахито.

После этого мальчик будет вторым в очереди на трон.