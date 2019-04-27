Путин назвал страшилками слова о расходах России на паспорта для Донбасса

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал звучащие опасения по поводу того, что Россия якобы может потратить сто миллиардов рублей на предоставление гражданства жителям Донбасса. Глава государства подтвердил, что выделение такой суммы возможно за несколько лет, но на обязательствах государства перед россиянами это никак не скажется.

— Что касается обсуждения, то с точки зрения страшилок для российского бюджета, бюджетников, эти страшилки вбрасываются теми людьми, политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия поддерживала людей, проживающих в Донбассе, — сказал Путин в ходе брифинга по итогам своего визита в Китай.