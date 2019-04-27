Путин указал на отношение оппозиции Сирии к Асаду как к победителю

Несмотря на признание поражения, противники режима пытаются воспрепятствовать созданию Конституционного комитета САР, сказал российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин согласен с оценками сирийской оппозиции, что законный президент САР Башар Асад и его правительство победили в противостоянии внутри страны. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Китай на международный форум "Один пояс — один путь".

— Вы сейчас сказали, что сирийская оппозиция полагает, что правительство президента Асада, как победитель, диктует, пытается диктовать свою волю. Зафиксирую, что оппозиция считает президента Асада и его правительство победителями. И это правда, так оно и есть, — отметил глава российского государства.

Путин также указал на попытки оппозиции воспрепятствовать формированию в Сирии Конституционного комитета, над чем работают Дамаск, Тегеран и Москва.