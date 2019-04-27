Путин выделил главное в ходе своего визита в Китай

Глава государства отметил, что с представителями ряда стран обсуждались двусторонние отношения.

Все страны, с представителями которых встречался президент РФ Владимир Путин, хотят сотрудничать и работать с Россией. Об этом глава государства заявил на конференции, посвящённой итогам форума "Один пояс — один путь".

— Для нас важно, что у нас складываются очень добрые отношения, деловые, со многими нашими партнёрами, подавляющим большинством стран мира, все, с кем я встречался, все хотят с нами работать, — сказал Путин, отвечая на вопрос Лайфа.

Глава государства отметил, что с представителями ряда стран обсуждались двусторонние отношения.

— Перспективы хорошие со всеми странами. Конечно, есть и вопросы более широкого, глобального порядка, и вопросы безопасности, — отметил он.

В частности, Путин рассказал коллегам о результатах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как сообщалось ранее, Путин назвал Китай стратегическим партнёром.