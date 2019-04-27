Путин заявил, что Россия может упростить выдачу гражданства жителям Украины

Ранее глава государства своим указом облегчил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.

Россия может в будущем предоставлять гражданам Украины своё гражданство в упрощённом порядке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин на международный форум "Один пояс — один путь".

— Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство, — сказан он.

Напомним, что ранее на этой неделе президент РФ подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями Луганской и Донецкой народных республик.