Путин заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином поставки нефти из Ирана

Российский президент Владимир Путин заявил, что он не обсуждал с лидером КНР Си Цзиньпином вопросы, связанные с Ираном. В том числе то, может ли российская нефть заменить иранскую для Китая.

— Мы не обсуждали с президентом Си Цзиньпином вопросы, связанные с нашим сотрудничеством с Ираном. Ну практически не обсуждали, те нефтяные вопросы тоже не обсуждали, — высказался Путина на Международном форуме "Один пояс — один путь" в Пекине.

Президент добавил, что Россия может удовлетворить потребности в нефти не только Китая, но и любой другой страны. Объёмы добычи российской нефти зависят только от международных соглашений.

Ранее в США предупредили, что откажутся от исключений для стран по иранским санкциям.