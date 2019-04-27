В ООН заявили о серьёзном нарушении прав Ассанжа властями Эквадора

Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи заявил, что в Посольстве Эквадора серьёзно нарушались права основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
— Мои встречи вчера, включая (встречу) с господином Ассанжем, по всей видимости, подтвердили по меньшей мере две, а возможно, четыре разных вида серьёзных нарушений неприкосновенности частной жизни. Это сильно меня беспокоит, — передаёт РИА "Новости" его слова.
Докладчик добавил, что планирует выяснить, предоставляло ли Посольство Эквадора необходимый минимум неприкосновенности частной жизни Ассанжу.
Напомним, эквадорские власти 11 апреля лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Великобритании, после чего его арестовала британская полиция.
Ранее WikiLeaks заявила, что США хотят подвести Ассанжа под статью со смертной казнью.
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