Путин: Зеленский — не Господь Бог, вряд ли я должен перед ним представать

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Путин: Зеленский — не Господь Бог, вряд ли я должен перед ним представать

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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, о чём он будет говорить с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским, когда "предстанет перед ним".

Вы знаете, Владимир Зеленский пока не возведён в ранг святых, он — не Господь Бог, я вряд ли должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве, — сказал Путин.

Он добавил, что если такая встреча когда-либо состоится, "чего он не исключает", нужно будет говорить о том, как закончить конфликт на Юго-Востоке Украины.

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