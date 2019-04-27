Путин: Зеленский — не Господь Бог, вряд ли я должен перед ним представать

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, о чём он будет говорить с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским, когда "предстанет перед ним".

— Вы знаете, Владимир Зеленский пока не возведён в ранг святых, он — не Господь Бог, я вряд ли должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве, — сказал Путин.

Он добавил, что если такая встреча когда-либо состоится, "чего он не исключает", нужно будет говорить о том, как закончить конфликт на Юго-Востоке Украины.