В Подмосковье загорелся автобус с футболистами — видео

Читайте также

В Подмосковье загорелся автобус с футболистами — видео

89

Фото: ©L!FE 

В Домодедовском районе Московской области, в посёлке Ям, загорелся автобус, в котором ехали футболисты. По данным Лайфа, это спортсмены балашихинской команды "Метеор". Они направлялись из Балашихи в Домодедово.

Как видно на кадрах, полученных Лайфом с места ЧП, автобус почти полностью выгорел. Спортсмены стоят возле него. На месте происшествия уже работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Информации о пострадавших нет.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×