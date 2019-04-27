Путин об отношении властей Украины к транзиту газа: Валяют дурака

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Путин об отношении властей Украины к транзиту газа: Валяют дурака

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Незалежная закупает голубое топливо в два раза дороже, чем могла бы, указал российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Киев за отношение к ситуации с контрактом на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом". По его мнению, в случае прекращения поставок будут страдать рядовые украинцы.

— Они валяют дурака, занимаются политическими дрязгами, вместо того чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который вынужден платить за эти политические фокусы, — подчеркнул российский президент.

По словам Путина, на данный момент Незалежная закупает голубое топливо в два раза дороже, чем могла бы.

Напомним, контракт на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается в конце текущего года. При этом глава украинской компании не исключает, что Россия может полностью приостановить поставки голубого топлива через территорию Незалежной.

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