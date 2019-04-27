Путин заявил, что обсудил с Лукашенко проблемы на трубопроводе "Дружба"

Президент отметил, что к выяснению причины низкого качества нефти могут быть привлечены правоохранительные органы.

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что успел обсудить с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг трубопровода "Дружба".

— Да, мы очень коротко обменялись мнениями по этому делу... Я в курсе, что произошло, но детали неизвестны, чтобы понять, что произошло, надо провести расследование, — отметил президент РФ.

По его мнению, прежде всего нужно "на уровне "Транснефти" выяснить, что попало, по каким причинам".

— Расследование проводится. Если недостаточно внутрикорпоративного расследования, не исключаю, что проведём расследование с помощью правоохранительных органов, спецслужб, — рассказал Путин журналистам на форуме "Один пояс — один путь", который проходит в столице КНР Пекине.

Об ухудшении качества нефти из России заявили власти Белоруссии неделю назад. В Минэнерго России заявили, что это связано исключительно с техническими неполадками. "Транснефть" признала повышенное содержание в нефти хлоридов.