Путин назвал слова о реверсных поставках газа на Украину чушью и обманом

Российский президент отметил, что реверс газа существует только на бумаге, и объяснил технологическую составляющую поставок.

Президент России Владимир Путин заявил, что слова о реверсе газа на Украину из Европы — чушь и обман. Он объяснил, что Киев получает газ в обычном режиме, однако затем "по бумагам пишется, что это реверс".

— Ведь реверс — он же виртуальный. Наш газ, который идёт в Западную Европу... Газовая труба с советских времён как устроена? Там от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известная для профессионалов вещь, — сказал Путин в ходе брифинга по итогам визита в Китай.

Кроме того, президент отметил, что при прямых поставках Украина могла бы получать российский газ в два раза дешевле.

— Это такой серьёзный вопрос, они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами, вместо того чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живёт текущими заботами и вынужден платить непомерную цену, — отметил российский лидер.

Ранее глава "Нафтогаза" допустил полную приостановку транзита российского газа.