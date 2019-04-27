При крушении Як-18 погиб глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока

Самолёт, в котором летел президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин, разбился под Хабаровском.

На борту двухместного легкомоторного самолёта Як-18, который разбился сегодня недалеко от аэродрома Калинка под Хабаровском, находились владелец самолёта Сергей Ланкин и президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Они оба погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

По его словам, Левшин был инициатором акции "Бессмертная эскадрилья" в память о погибших в Великую Отечественную войну лётчиках.

Сейчас следователи проверяют несколько версий крушения самолёта. Среди них: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия и неисправность самолёта. Отметим, что Як-18 часто используется в авиаклубах для обучения лётчиков.