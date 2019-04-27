Путин рассказал, сколько спал за последние дни

Президент России Владимир Путин рассказал, что в последние дни спал по пять с половиной — шесть часов, но при этом высыпался. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвящённой итогам форума "Один пояс — один путь", трансляцию вёл Лайф.
— Шесть часов. Засыпал, спал по 5,5–6 часов. Нормально. Высыпался, — сказал президент.
Ранее, отвечая на вопрос Лайфа, когда российский лидер спит, учитывая его безумный график, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал: "Он же Путин. Он не спит! Он работает!".
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