Путин рассказал, сколько спал за последние дни

Поводом для такого вопроса к главе государства стала шутка Дмитрия Пескова о том, что "он же Путин, он не спит".

Президент России Владимир Путин рассказал, что в последние дни спал по пять с половиной — шесть часов, но при этом высыпался. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвящённой итогам форума "Один пояс — один путь", трансляцию вёл Лайф.

— Шесть часов. Засыпал, спал по 5,5–6 часов. Нормально. Высыпался, — сказал президент.

Ранее, отвечая на вопрос Лайфа, когда российский лидер спит, учитывая его безумный график, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал: "Он же Путин. Он не спит! Он работает!".