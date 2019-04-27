Путин назвал возможную тему переговоров с Зеленским

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Путин назвал возможную тему переговоров с Зеленским

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский Скриншот видео: youtube/Зе!Президент

Российский лидер Владимир Путин назвал основной темой, которую он может обсудить во время возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, — урегулирование конфликта в Донбассе.

— Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы прежде всего должны будем говорить, как закончить конфликт на Юго-Востоке Украины, — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Китай на международный форум "Один пояс — один путь".

Путин подчеркнул также, что считает единственным возможным способом урегулирования конфликта в Донбассе исполнение минских соглашений.

Ранее российский президент заявил, что Владимир Зеленский — не Господь Бог и он не должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве.

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