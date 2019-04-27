Путин не исключил возможности допуска частных компаний в Арктику

Данный вопрос зависит от готовности рынка и экономической целесообразности, сказал российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности допуска частных нефтегазовых компаний к разработке месторождений в Арктике. По его словам, это очень серьёзный вопрос, который зависит от целесообразности, готовности как рынка, так и самих компаний.

Он заявил о необходимости проводить какую-то согласованную политику и привёл в качестве примера сотрудничество с Саудовской Аравией и другими странами из ОПЕК. При этом, по мнению Путина, данные проекты требуют большого финансирования. Если частные компании готовы к такому, их могут привлечь к работе в Арктике совместно с предприятиями с госучастием, отметил он.

— Вопрос только в том, когда будет рынок к этому готов технологически и когда это будет целесообразно с экономической точки зрения, — сказал президент на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Ранее Владимир Путин рассказал, что Россия рассматривает возможность расширения проекта "Сахалин-2".