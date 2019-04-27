На Байконур отправили последнюю ракету, содержащую украинские детали

Со следующего года все пуски пилотируемых кораблей будут выполняться на ракетах "Союз-2.1а", которые не имеют зарубежных комплектующих.

Последняя ракета семейства "Союз", которая имеет украинскую систему управления, отправлена из ракетно-космического центра "Прогресс" на космодром Байконур. Об этом РИА "Новости" рассказали на предприятии.

— Ночью в пятницу ракета "Союз-ФГ" отправлена на космодром Байконур. В этом же железнодорожном составе на Байконур отправлена ещё одна ракета — "Союз-2.1а". Обе они предназначены для запусков по пилотируемой программе. Состав прибудет на Байконур в понедельник, — цитирует агентство свой источник.

Ракета "Союз-2.1а" предназначена для запуска беспилотного корабля "Союз МС-14", который должен состояться 22 августа. Ракета "Союз-ФГ" совершит свой последний полёт с пилотируемым кораблём "Союз МС-15" 25 сентября. Всего в истории состоялось 68 пусков этой ракеты-носителя.

Осенью прошлого года с ракетой "Союз-ФГ" и кораблём "Союз МС-10" произошла авария. Экипаж — россиянин и американец — приземлился в Казахстане.

В начале этого месяца ракета-носитель "Союз-СТ" успешно вывела в космос с космодрома Куру во Французской Гвиане четыре британских спутника связи.