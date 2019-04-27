Мать Карауловой увидела мистическое значение числа 27 в судьбе дочери

Женщина отметила, что выход дочери из колонии пришёлся на день рождения её прабабушки.

Кира Караулова, мать Варвары Карауловой, прокомментировала сегодняшнее освобождение дочери из колонии.

— Все счастливы, что тут ещё сказать. Мне пока ничего не думается. У меня в голове пока не укладывается, что чёрная полоса в моей жизни закончилась. Уверена, что впереди всё будет замечательно. И всё у нас наладится, — передаёт RT слова Карауловой.

Женщина добавила, что с момента задержания дочери прошло ровно три с половиной года. Она также отметила, что освобождение Варвары пришлось ровно в день рождения её прабабушки.

— У нас почему-то всё связано с числом 27. 27 мая она сбежала, 27 октября её задержали, 27 апреля она выходит. В день рождения прабабушки. Так что это подарок прабабушке на день рождения — возвращение ребёнка домой, — сказала Кира Караулова.

Напомним, Варвару Караулову арестовали в 2015 году, после того как она сменила имя на Александра Иванова, улетела в Стамбул, откуда хотела перебраться в Сирию и вступить в ИГИЛ*. 16 апреля суд освободил девушку по УДО.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.