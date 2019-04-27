Мать Карауловой увидела мистическое значение числа 27 в судьбе дочери

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Мать Карауловой увидела мистическое значение числа 27 в судьбе дочери

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Варавара Караулова Фото: РИА "Новости"/Максим Блинов

Женщина отметила, что выход дочери из колонии пришёлся на день рождения её прабабушки.

Кира Караулова, мать Варвары Карауловой, прокомментировала сегодняшнее освобождение дочери из колонии.

Все счастливы, что тут ещё сказать. Мне пока ничего не думается. У меня в голове пока не укладывается, что чёрная полоса в моей жизни закончилась. Уверена, что впереди всё будет замечательно. И всё у нас наладится, — передаёт RT слова Карауловой.

Женщина добавила, что с момента задержания дочери прошло ровно три с половиной года. Она также отметила, что освобождение Варвары пришлось ровно в день рождения её прабабушки.

У нас почему-то всё связано с числом 27. 27 мая она сбежала, 27 октября её задержали, 27 апреля она выходит. В день рождения прабабушки. Так что это подарок прабабушке на день рождения — возвращение ребёнка домой, — сказала Кира Караулова.

Напомним, Варвару Караулову арестовали в 2015 году, после того как она сменила имя на Александра Иванова, улетела в Стамбул, откуда хотела перебраться в Сирию и вступить в ИГИЛ*. 16 апреля суд освободил девушку по УДО.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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