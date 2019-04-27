Путин считает справедливой украинскую пенсию жителей Донбасса: Живут под пулями

Глава государства уверен, что его точку зрения разделяют российские пенсионеры, многие из которых прошли ВОВ.

Президент РФ Владимир Путин считает, что жители Донбасса могут сохранить украинскую пенсию после получения российского паспорта. Он отметил, что выплаты в Незалежной в среднем почти в три раза меньше, чем в России, также следует учитывать условия, в которых вынуждены жить люди.

— Если иметь в виду, что люди ещё живут под пулями и у них снаряды разрываются время от времени в огородах, то, думаю, и наши пенсионеры, многие из которых прошли и ещё помнят годы Великой Отечественной войны, понимают, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальной несправедливостью, — считает президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия может в будущем предоставлять гражданство в упрощённом порядке не только жителям ДНР и ЛНР, но и всем гражданам Украины.