Путин считает справедливой украинскую пенсию жителей Донбасса: Живут под пулями

Президент РФ Владимир Путин считает, что жители Донбасса могут сохранить украинскую пенсию после получения российского паспорта. Он отметил, что выплаты в Незалежной в среднем почти в три раза меньше, чем в России, также следует учитывать условия, в которых вынуждены жить люди.
— Если иметь в виду, что люди ещё живут под пулями и у них снаряды разрываются время от времени в огородах, то, думаю, и наши пенсионеры, многие из которых прошли и ещё помнят годы Великой Отечественной войны, понимают, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальной несправедливостью, — считает президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия может в будущем предоставлять гражданство в упрощённом порядке не только жителям ДНР и ЛНР, но и всем гражданам Украины.
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