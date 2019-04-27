В Москву съедутся барабанщики со всего мира

Кроме концертов на фестивале пройдут мастер-классы и выставки. Завершится всё гала-концертом.

15 мая в Музее Москвы начнётся VIII международный молодёжный фестиваль-конкурс "Парад ударных инструментов" — Drumsfest Russia 2019. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. На событие съедутся музыканты из Австрии, Белоруссии, Египта, Нидерландов, России, Сербии, США, Узбекистана, Франции и других стран. Они будут бороться за победу в 11 номинациях.

В жюри фестиваля-конкурса будут британский барабанщик Каз Родригез, музыкант Миро Сайе из Словении, Францию представит Демиан Шмитт, а Нидерланды — Рууд Винер. Также в списке Фидель Алехандро (Куба), Алексей Чижик, Павел Степанов, Борис Ионов, Лев Слепнер и другие.

Кроме концертов на фестивале пройдут мастер-классы и выставки. Завершится всё гала-концертом на открытой концертной площадке Музея Москвы 19 мая.

Отметим, набор участников фестиваля ещё ведется. Музыкантам должно быть от 9 до 28 лет.

Ранее в Санкт-Петербурге был установлен рекорд России по числу барабанщиков на параде.