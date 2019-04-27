Адвокат рассказал, какой срок будет просить прокурор для Кокорина и Мамаева

Выводы он сделал, исходя из позиции стороны обвинения во время судебного процесса.

Прокурор будет требовать для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева пять лет тюрьмы. По крайней мере, такое мнение высказал адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик, пишет RT.

— Судя по тому, как прокурор ведёт себя во время нашего процесса, я предполагаю, что она будет просить реальный и ощутимый срок, — отметил юрист.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили сразу две драки. Сначала компания на улице избила водителя телеведущей Первого канала, а затем в одном из столичных кафе напала на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. При этом чиновника нападающий "Зенита" бил стулом по голове. Ранее было опубликовано полное видео инцидента.