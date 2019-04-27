Пушков призвал Зеленского не идти по пути Порошенко в Донбассе

Российский сенатор напомнил, что в регионе невозможно устранить конфликт на условиях Украины.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что победившему на выборах Украины Владимиру Зеленскому не следует идти по пути Петра Порошенко в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Пушков упрекнул Зеленского в неверном убеждении, что мир в Донбассе наступит на условиях Украины.

— В Донбассе эти условия не примут. Порошенко добивался того же — результат известен. Не следовало бы новому президенту идти по старому пути, — написал сенатор в своём официальном твиттере.

Ранее Лайф сообщал, что Пушков призвал не надеяться на "ползучее возвращение" Крыма в состав Украины.