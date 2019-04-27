Глава ЛНР объявил 29 апреля днём траура в связи с гибелью горняков

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Глава ЛНР объявил 29 апреля днём траура в связи с гибелью горняков

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Фото: ©Pixabay

На территории республики будут приспущены государственные флаги, а на телеканалах и радиостанциях отменены развлекательные программы.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 29 апреля днём траура из-за гибели 17 горняков на шахте "Схидкарбон", где взорвался метан. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте руководителя республики.

Согласно документу, на территории Луганской Народной Республики будут приспущены государственные флаги, а на телеканалах и радиостанциях отменены развлекательные программы.

Взрыв метана произошёл на глубине 150 метров, в результате чего 17 шахтёров "Схидкарбона" оказались заблокированы под землёй. Все они погибли. По просьбе властей ЛНР на место происшествия направились российские спасатели.

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