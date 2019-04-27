Медведев дал неделю на поиск виновных в ухудшении качества нефти в "Дружбе"

За этот же период Генпрокуратура должна подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в данной области.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал, чтобы Минэнерго, Минпромторга, ФАС и Ростехнадзор в недельный срок провели проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба" и установили виновных. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

— Проведите проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ПАО "Транснефть" в направлении Республики Беларусь и Восточной Европы. По результатам проверки обеспечьте наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения. Срок — семь дней, — говорится в поручении.

Также глава Правительства РФ подчеркнул, что результаты проверки должны быть направлены в Генпрокуратуру. Последнее ведомство за неделю должно представить Медведеву предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти для недопущения повторения случившегося.

Об ухудшении качества нефти из России заявили власти Белоруссии неделю назад. В Минэнерго России заявили, что это связано исключительно с техническими неполадками. "Транснефть" признала повышенное содержание в нефти хлоридов.