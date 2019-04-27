Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

По словам главы новой украинской церкви, он прощает новоизбранного президента и не обижается на него.

Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.

— Конечно, нельзя называть томос, за который мы боролись более 25 лет, термосом. Зеленский уже извинился за это. Это оскорбительно для церкви: томос, который имеет для нас большое значение, называть термосом, — передаёт УНН слова Филарета.

Патриарх отметил, что украинская церковь прощает новоизбранного президента и не обижается на него.

Напомним, шутка о "термосе" прозвучала в предновогоднем эфире телеканала "1+1". В своём выступлении Зеленский перепутал это слово с томосом. Позже штаб Порошенко потребовал извинений у Зеленского за такие шутки.

Томос — это указ предстоятеля поместной православной церкви. В данном случае речь идёт о документе, согласно которому в январе этого года патриарх Константинопольский Варфоломей предоставил автокефалию Православной церкви Украины.