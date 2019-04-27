В храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь

Огонь получили в том числе представители Фонда Андрея Первозванного, которые спецрейсом доставят его в Москву.

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит огонь в кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребён Иисус Христос.

Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III передал огонь собравшимся. Люди встретили его ликованием и возгласами "Христос воскрес!". Благодатный огонь получили в том числе представители Фонда Андрея Первозванного, которые доставят его спецрейсом в Москву.

Ожидается, что борт приземлится примерно в 22:00 мск в аэропорту Внуково-1. Прямо в воздушной гавани желающие смогут получить частицу огня. После этого его направят в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее сообщалось, что специалисты "Гигарамы" отправились в Иерусалим, чтобы провести съёмку доставки Благодатного огня из храма Воскресения Христова в Москву к Пасхальному патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя.