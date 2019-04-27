Зеленский рассказал про появление на Украине "секты" его имени

Неизвестные посещают чиновников и крупных бизнесменов, представляясь помощниками избранного президента.

Избранный украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что в стране появились неизвестные, которые представляются членами его команды и требуют что-то от чиновников, депутатов, представителей бизнеса или от сотрудников судебной системы. В своём аккаунте в "Фейсбуке" Зеленский записал видеообращение по этому поводу и предупредил, что это простые мошенники.

— Я хочу вам рассказать про такую новую секту под названием "Мы — люди Зеленского", — отметил шоумен.

— Приветствую всех! И хочу сообщить: никаких "решал" от Зеленского на Украине нет и быть не может. Я никого на это не уполномочивал. Будьте бдительны. Только вместе мы можем разрушить систему "договорняков" и коррупции, — подписал видео избранный президент.

Напомним, Владимир Зеленский стал победителем президентских выборов на Украине, набрав 73,22% голосов во втором туре. Инаугурация должна состояться не позднее 3 июня. В его штабе допустили установление мира в Донбассе по плану России.