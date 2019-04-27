Опубликовано видео с места крушения Як-18 в Хабаровском крае

Следственный комитет показал видео с места крушения легкомоторного самолёта Як-18 в Хабаровском крае. На опубликованных кадрах видно, что борт упал вдали от жилых домов. Вокруг только поле и невысокие деревья.

Ранее стали известны личности жертв — глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин и владелец судна Сергей Ланкин. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем смерть двух лиц.