Тело украинки нашли под завалами мусора в её квартире

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Тело украинки нашли под завалами мусора в её квартире

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Фото: © Pixabay

Тело 34-летней жительницы города Лисичанска Луганской области Украины обнаружили под грудой мусора в её собственной квартире. Об этом пишет УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, у следствия есть основания полагать, что женщина была убита. В частности, об этом свидетельствуют многочисленные переломы костей. Отмечается также, что тело длительное время пролежало в квартире.

Ранее сообщалось, что тела двух женщин и троих детей найдены на садовом участке в Орджоникидзевском районе Уфы. Все пятеро долгое время числились без вести пропавшими.

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