Коломойский заявил, что будет помогать Зеленскому

Миллиардер также признался, что не ищет место в команде избранного главы государства.

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о планах помогать избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом бизнесмен рассказал в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

— Я готов помогать ему советами, иногда помогаю, но это не массовое явление, — рассказал олигарх.

По словам Коломойского, он не ищет себе место в команде избранного президента. Между тем, как отметил олигарх, Зеленский "взвалил себе на плечи большой груз", но выразил уверенность, что тот справится.

Бизнесмен также напомнил, что планирует вернуться на Украину, после того как будут официально объявлены результаты выборов.

Напомним, что действующий президент Украины Пётр Порошенко назвал Владимира Зеленского "марионеткой" Коломойского. Олигарх, в свою очередь, заявил, что в действительности его "куклой" является сам Порошенко, и в доказательство привёл факт отмены национализации "Приватбанка".