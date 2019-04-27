Украинские пограничники сообщили о сложностях на границе с Крымом

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Украинские пограничники сообщили о сложностях на границе с Крымом

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Фото © РИА Новости / Владислав Сергиенко

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила о проблемах с пропуском через один КПП на границе с Крымом.

Наблюдается осложнение пропускных операций в направлении полуострова в КПВВ "Чонгар" в связи с замедленным пропуском, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года на основании итогов референдума. Однако Украина по-прежнему считает его своим регионом.

Ранее Путин заявил, что Россия может упростить выдачу гражданства жителям Украины.

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