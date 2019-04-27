На полигоне под Астраханью провели боевые пуски из новейших РСЗО "Торнадо-С"

В учениях приняли участие более 1 тысячи человек, а также более 100 единиц военной техники.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в рамках учений провели первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Как уточнили в пресс-службе Южного военного округа, на манёврах отрабатывали одиночные и групповые ракетные удары.

Кроме того, артиллеристы заряжали пусковые установки боевыми реактивными снарядами, проводили практические расчёты параметров стрельбы. В учениях приняли участие более одной тысячи человек, а также более 100 единиц военной техники, включая боевые и транспортно-заряжающие машины новейших "Торнадо-С".

Ранее сообщалось, что расчёты берегового ракетного соединения Балтийского флота ВМФ России отработали уничтожение отряда боевых кораблей условного противника.