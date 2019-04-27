Зеленский опроверг слухи об отдыхе на 40-метровой яхте

Избранный президент Украины назвал себя простым человеком, которому не нужны корабли и виллы.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи об отдыхе в Турции на 40-метровой яхте. Несколько турецких СМИ, одно из них — издание Milliyet, сообщали, что Зеленский собирается снять роскошное судно.

— Я человек простой. И я — за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьёй и детьми, — передаёт слова Зеленского его пресс-служба.

Зеленский улетел в Турцию накануне. В Верховной раде его уже упрекнули за решение провести выходные вне работы. Однако избранный президент Незалежной пообещал вернуться на Украину через два дня.