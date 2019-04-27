На Урале шестилетний мальчик погиб во время катания с горки

Он получил черепно-мозговую травму, а чуть позже скончался до приезда бригады врачей.

В городе Североуральске Свердловской области шестилетний мальчик погиб после катания на металлической горке.

Ребёнок после падения вернулся домой с рассечением. Он пожаловался на сильную головную боль. Его мать обработала рану, но на утро следующего дня мальчику стало хуже, поднялась температура. Родители вызвали бригаду скорой помощи, но он скончался до прибытия врачей.

— Будет установлено, своевременно ли была оказана медицинская помощь ребёнку, в том числе своевременность приезда бригады скорой помощи на вызов, — передаёт URA.RU сообщение прокуратуры.

Сейчас правоохранительные органы также проверяют горку на предмет безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что в Югре на площадке детского сада погиб ребёнок.