На Урале шестилетний мальчик погиб во время катания с горки

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На Урале шестилетний мальчик погиб во время катания с горки

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Фото © Flickr/ Seika

Он получил черепно-мозговую травму, а чуть позже скончался до приезда бригады врачей.

В городе Североуральске Свердловской области шестилетний мальчик погиб после катания на металлической горке.

Ребёнок после падения вернулся домой с рассечением. Он пожаловался на сильную головную боль. Его мать обработала рану, но на утро следующего дня мальчику стало хуже, поднялась температура. Родители вызвали бригаду скорой помощи, но он скончался до прибытия врачей.

Будет установлено, своевременно ли была оказана медицинская помощь ребёнку, в том числе своевременность приезда бригады скорой помощи на вызов, — передаёт URA.RU сообщение прокуратуры.

Сейчас правоохранительные органы также проверяют горку на предмет безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что в Югре на площадке детского сада погиб ребёнок.

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