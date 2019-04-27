Священников "новой церкви" Украины не допустили к службе в храме Гроба Господня

Представителям ПЦУ пришлось присутствовать на богослужении только в качестве обычных верующих.

Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III отказался выдавать священникам так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) специальные бейджи паломников, которые разрешают принимать участие в Пасхальном служении в храме Гроба Господня. Об этом сообщило украинское издание "Вести".

— Мы в курсе украинских церковных проблем и вопросов и заверяем: сослужить они не могут. Такова позиция патриарха, — сказал представитель Иерусалимской патриархии.

По его словам, священникам "новой церкви" Украины было разрешено присутствовать на богослужении в качестве обычных верующих — в своих церковных одеяниях или же в обычной одежде. Для этого представителям ПЦУ пришлось воспользоваться квотой от Посольства Украины.

Ранее сообщалось, что Благодатный огонь уже сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его получили в том числе представители Фонда Андрея Первозванного, которые доставят его спецрейсом в Москву.