На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин

Спасатели просят местных жителей и туристов, направляющихся на высоту выше 1,5 тысячи метров, воздержаться от этого.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило до вторника, 30 апреля, экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин. Об этом сообщается на сайте Администрации Сочи.

Как уточняется, лавиноопасно в горах региона выше 1500–2500 метров над уровнем моря. Спасатели просят жителей и туристов воздержаться от выхода в горы.

Власти Сочи, в свою очередь, отмечают, что на побережье города ожидается туман, видимость 500–1000 метров.

Ранее туристы в Хабаровском крае показали на видео, как мимо них пронеслась лавина.