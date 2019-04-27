На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин

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На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин

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Фото: © Pixabay

Спасатели просят местных жителей и туристов, направляющихся на высоту выше 1,5 тысячи метров, воздержаться от этого.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило до вторника, 30 апреля, экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин. Об этом сообщается на сайте Администрации Сочи.

Как уточняется, лавиноопасно в горах региона выше 1500–2500 метров над уровнем моря. Спасатели просят жителей и туристов воздержаться от выхода в горы.

Власти Сочи, в свою очередь, отмечают, что на побережье города ожидается туман, видимость 500–1000 метров.

Ранее туристы в Хабаровском крае показали на видео, как мимо них пронеслась лавина.

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