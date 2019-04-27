Сбербанк сообщил о более 40 хакерских атак на свои серверы

Все они отражены на ранней стадии без остановок в работе кредитной организации.

Количество крупных DDoS-атак на серверы Сбербанка за I квартал 2019 года увеличилось вдвое и превысило 40. Об этом журналистам рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

— Количество атак примерно в два раза увеличилось. За I квартал мы имеем уже чуть более 40 очень крупных атак, все они отражены в первом контуре, — заверил он.

Кузнецов уточнил, что продолжительность атак в среднем достигала 30 минут, что "достаточно много". При этом, по его словам, вследствие DDoS-атак в деятельности Сбербанка "ни на секунду никаких остановок не было". Он также заявил об отсутствии рисков для работы систем кредитной организации.

Ранее сообщалось, что сторонние антивирусы перестали работать на всех актуальных версиях Windows.