Герасимов и главком ОВС НАТО обсудили взаимодействие России и альянса

Телефонный разговор российского и американского генералов состоялся по инициативе альянса.

Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отмечают, что телефонный разговор генералов состоялся по инициативе альянса. Сообщается, что стороны обсудили вопросы международной безопасности и взаимодействие России и НАТО по военной линии.

Ранее Герасимов обсудил вопросы противоракетной обороны и договоров о СНВ и РСМД с председателем Комитета глав штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом.