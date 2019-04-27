Герасимов и главком ОВС НАТО обсудили взаимодействие России и альянса

Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве отмечают, что телефонный разговор генералов состоялся по инициативе альянса. Сообщается, что стороны обсудили вопросы международной безопасности и взаимодействие России и НАТО по военной линии.
Ранее Герасимов обсудил вопросы противоракетной обороны и договоров о СНВ и РСМД с председателем Комитета глав штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом.
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