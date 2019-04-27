В Москве побит температурный рекорд 18-летней давности

Также сегодня самый жаркий день с начала года. Похожая погода 27 апреля в Москве была в 2001-м.

Сегодняшний день стал самым тёплым для даты 27 апреля за последние 68 лет. Столбики термометров на центральной городской метеостанции "ВДНХ" поднялись до отметки в 24,2 градуса. Об этом сообщает агентство "Москва".

До сих пор за этот период в Москве самым тёплым считалось 27 апреля 2001 года, когда столбики термометров поднялись до отметки в 24,1 градуса.

Кроме того, сегодняшний день признан самым жарким с начала года.

Ранее москвичей предупредили о массовом нашествии комаров.